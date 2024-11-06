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20:59, 6 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин решил заработать на дозу продажей наркотиков и попался в первый день

В Петербурге будут судить жителя, решившего заработать продажей наркотиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 38-летний житель по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По версии следствия, мужчина страдал от наркотической зависимости и решил добыть деньги на дозу продажей запрещенных средств из рук в руки. В первый же день «работы», 23 июля, его задержали — мужчина попался в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» около одного из жилых домов.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали россиянина при выходе из леса с 42 килограммами дикорастущей конопли. Мужчина подтвердил, что собирал маньчжурскую коноплю, чтобы изготовить наркотики для личного пользования.

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