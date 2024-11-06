Полицейские задержали россиянина при выходе из леса с 42 килограммами дикорастущей конопли

В Приморском крае полицейские задержали сборщика дикорастущей конопли

В Приморском крае полицейские задержали россиянина при выходе из леса с 42 килограммами дикорастущей конопли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Сборщику дикорастущей конопли предъявлено обвинение по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

По данным ведомства, при задержании у местного жителя было изъято восемь мешков с веществом растительного происхождения. Растения были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что это каннабис. Общий вес составил более 42 килограммов, что является особо крупной партией.

Мужчина подтвердил, что собирал маньчжурскую коноплю, чтобы изготовить наркотики для личного пользования.

Ранее сообщалось, что российские силовики нашли рекордную партию наркотиков.