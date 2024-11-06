Россиянина осудят за совершенную 16 лет назад расправу

В Красноярском крае пройдет суд над мужчиной за совершенное в 2008 году убийство

В Норильске завершено расследование уголовного дела по факту совершенной 16 лет назад расправы над местным жителем. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Обвинение по статье 105 УК РФ предъявили 49-летнему местному жителю. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

В апреле 2008 года в правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже ее 48-летнего отца. Следователи возбудили дело, но тогда раскрыть его не удалось. В 2024 году к нему снова вернулись и вышли на след обвиняемого.

По версии следствия, в апреле 2008 года потерпевший подарил сожителю дочери 200 акций металлургического предприятия, а через некоторое время потребовал расторгнуть договор дарения и заключить договор займа. Желая оставить у себя акции по старым условиям, фигурант решил расправиться с мужчиной.

18 апреля 2008 года между ними произошел конфликт в гараже, в результате которого обвиняемый ударил ножом пострадавшего, нанеся ему несовместимую с жизнью травму. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. На следующий день он вернулся в гараж, поместил тело в багажник автомобиля, перевез в безлюдное место, бросил в котлован и закопал.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае перед судом предстанет 35-летняя местная жительница за расправу над подругой, совершенную 16 лет назад.