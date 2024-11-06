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09:14, 6 ноября 2024Путешествия

Россиянка описала жизнь пенсионеров в Европе фразой «хочется такую же старость»

Алина Черненко

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российская путешественница побывала в Норвегии и описала жизнь местных пенсионеров фразой «хочется такую же старость». Своей историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что пожилые люди в Осло следят за модой и одеваются очень стильно, а также не закрашивают седину и не стесняются своего возраста. «Я раньше думала, что седые волосы надо вырывать или срочно закрашивать, а теперь мое мнение изменилось, когда я увидела, как это может выглядеть со стороны», — призналась россиянка.

Путешественница также рассказала, что пенсионеры в этом европейском городе много двигаются и занимаются спортом. «С утра до вечера в Осло можно увидеть бегающих мужчин и женщин в возрасте, помимо этого, они занимаются скандинавской ходьбой, катаются на лыжах, плавают зимой и ездят на великах вместо машин», — пояснила она.

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Россиянка добавила, что норвежские пенсионеры не сидят дома, а постоянно путешествуют и изучают новые города страны. «Мне бы тоже хотелось иметь в старости такую возможность, поэтому стараюсь поддерживать хорошую физическую форму и откладываю деньги на пенсию», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Узбекистане и описала жизнь местных пенсионеров фразой «нам есть чему у них поучиться». По ее словам, пожилым людям в этой стране помогают семьи, потому что забота о старших там считается долгом.

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