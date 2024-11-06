Россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений

75-летняя петербурженка поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений

Пенсионерка из Санкт-Петербурга поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Речь идет о 75-летней жительнице дома на улице Типанова. В начале июля с ней связался лжесотрудник банка и рассказал, что некие злоумышленники якобы пытаются завладеть ее деньгами. Чтобы сохранить сбережения, собеседник предложил россиянке перевести их на «безопасный счет». Испугавшись потери средств, петербурженка отправила 630 тысяч рублей по указанным ей реквизитам.

В конце июля женщине вновь позвонил мошенник и предупредил, что в этот раз неизвестные пытаются завладеть ее квартирой, и убедил потерпевшую продать жилье. Сделка состоялась в конце октября, все вырученные с нее 7,2 миллиона рублей пенсионерка передала курьеру. Через несколько дней петербурженка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее россиянам назвали способы, помогающие распознать мошенничество с недвижимостью.