Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:37, 6 ноября 2024Экономика

Россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений

75-летняя петербурженка поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Пенсионерка из Санкт-Петербурга поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Речь идет о 75-летней жительнице дома на улице Типанова. В начале июля с ней связался лжесотрудник банка и рассказал, что некие злоумышленники якобы пытаются завладеть ее деньгами. Чтобы сохранить сбережения, собеседник предложил россиянке перевести их на «безопасный счет». Испугавшись потери средств, петербурженка отправила 630 тысяч рублей по указанным ей реквизитам.

В конце июля женщине вновь позвонил мошенник и предупредил, что в этот раз неизвестные пытаются завладеть ее квартирой, и убедил потерпевшую продать жилье. Сделка состоялась в конце октября, все вырученные с нее 7,2 миллиона рублей пенсионерка передала курьеру. Через несколько дней петербурженка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее россиянам назвали способы, помогающие распознать мошенничество с недвижимостью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в США

      В Санкт-Петербурге решили застроить жильем территорию с памятником архитектуры

      США уличили в желании установить господство над Европой

      Россиянам посоветовали по возможности покупать биткоины

      В России оценили последствия снятия запрета на метанол в «незамерзайке»

      Необходимость покупки новой консоли PlayStation оценили

      Валюта одной страны обвалилась на фоне избрания Трампа президентом США

      Нашедшие первого официально работающего кота в России получили 170 тысяч рублей

      В МИД России высказались о будущем сотрудничестве с Трампом

      Внешний вид 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше