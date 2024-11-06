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13:01, 6 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали способы распознать мошенничество с недвижимостью

Эксперт Красовская: мошенников в недвижимости выдает запугивание и назойливость
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мошенников, «охотящихся» за недвижимостью, выдает поведение. Об этом «Известиям» рассказала руководитель управления развития цифровых юридических сервисов экосистемы недвижимости М2 Инна Красовская.

Злоумышленники могут запугивать собственника или назойливо торопить со сделкой, сильно нервничать при личной встрече и теряться при ответах даже на самые простые вопросы. Часто жертвами мошенники выбирают пожилых людей — наиболее доверчивых и легко попадающих под влияние.

Чтобы защититься от мошенников, эксперт перед сделкой рекомендовала пообщаться с будущими соседями, подробно узнать историю квартиры и проверить отсутствие долгов по коммунальным платежам. Особенно внимательно надо быть со сделками, в которых участвует пожилой человек или в предыдущей сделке продавец был старше 65 лет и за этим последовала очень быстрая перепродажа.

Ранее правоохранители раскрыли банду «черных риелторов», два года орудовавшую в Санкт-Петербурге. Жертвами «черных риелторов» становились одинокие пенсионеры. Обнаружить аферистов удалось благодаря ошибке, допущенной ими в завещании: дата рождения законной наследницы была указана неверно. Полиции удалось задержать нескольких членов группировки.

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