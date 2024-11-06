Россиянка прожила всего несколько недель после ожога от тепловой пушки

Жительница Москвы прожила всего несколько недель после ожога от тепловой пушки

Жительница Даниловского района Москвы прожила всего несколько недель после ожога от тепловой пушки. Об этом пишет Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, россиянка жила со своим молодым человеком в оборудованном гараже, так как денег на аренду квартиры якобы не хватало. Жилье молодая пара обогревала с помощью тепловой пушки.

Как рассказал возлюбленный россиянки, в середине октября девушка в состоянии алкогольного опьянения уснула в кресле и не заметила, как опустила ногу в тепловую пушку — ее нога покрылась волдырями. На следующий день ситуация усугубилась, пострадавшей вызвали скорую. Медики настаивали на госпитализации, но девушка отказалась. Ей обработали ожог и рекомендовали обратиться в поликлинику.

Как утверждает Shot, девушка проигнорировала рекомендации врачей — на осмотры в поликлинику не являлась, употребляла алкоголь.

По словам молодого человека россиянки, в ночь на 3 ноября она стала кричать от боли. Приехавшие по вызову медики скорой помощи госпитализировали девушку, но спасти ее не удалось. Врачи констатировали, что организм не выдержал нагрузки одновременно от ожога и отравления алкоголем.

Ранее в подмосковном Реутове двое мужчин захотели пожарить шашлыки и попали в реанимацию. У них диагностировали ожоги лица и тела.