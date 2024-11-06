Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 6 ноября 2024Россия

Россиянка прожила всего несколько недель после ожога от тепловой пушки

Жительница Москвы прожила всего несколько недель после ожога от тепловой пушки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Даниловского района Москвы прожила всего несколько недель после ожога от тепловой пушки. Об этом пишет Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, россиянка жила со своим молодым человеком в оборудованном гараже, так как денег на аренду квартиры якобы не хватало. Жилье молодая пара обогревала с помощью тепловой пушки.

Как рассказал возлюбленный россиянки, в середине октября девушка в состоянии алкогольного опьянения уснула в кресле и не заметила, как опустила ногу в тепловую пушку — ее нога покрылась волдырями. На следующий день ситуация усугубилась, пострадавшей вызвали скорую. Медики настаивали на госпитализации, но девушка отказалась. Ей обработали ожог и рекомендовали обратиться в поликлинику.

Как утверждает Shot, девушка проигнорировала рекомендации врачей — на осмотры в поликлинику не являлась, употребляла алкоголь.

По словам молодого человека россиянки, в ночь на 3 ноября она стала кричать от боли. Приехавшие по вызову медики скорой помощи госпитализировали девушку, но спасти ее не удалось. Врачи констатировали, что организм не выдержал нагрузки одновременно от ожога и отравления алкоголем.

Ранее в подмосковном Реутове двое мужчин захотели пожарить шашлыки и попали в реанимацию. У них диагностировали ожоги лица и тела.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп объявил о своей победе

      Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Армении задержали в аэропорту Москвы

      Захарова заметила несостыковку в словах Макрона о Трампе

      Перевозчики обвинили РЖД в проблемах с отправкой грузов

      Украинского агента отдали под суд за попытку отравить выпускников летного училища России

      Россиянка прожила всего несколько недель после ожога от тепловой пушки

      Россиянам назвали способы распознать мошенников при покупке онлайн-курсов

      Врач призвал водителей не ездить за рулем в одной позе

      Анна Седокова снялась в облегающем платье без нижнего белья

      Киргизия выступила за присоединение Палестины к ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше