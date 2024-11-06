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20:41, 6 ноября 2024Путешествия

Пилоты российского самолета сообщили о фантомных метках на радаре при посадке

Aviaincident: пилоты «Азимута» сообщили о фантомных метках на радаре
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom  

Пилоты российской авиакомпании «Азимут» сообщили о фантомных метках, которые появились на радаре при посадке самолета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 5 ноября на рейсе из Дубая в Минеральные воды. При снижении Airbus A330 командир воздушного судна доложил, что на индикаторе ТКАС появились и сразу же пропали три метки.

Отмечается, что следующий лайнер этих меток не видел. При этом других воздушных судов в зоне не было, а метеоусловия были хорошими.

В октябре пилоты другого российского самолета заметили НЛО в небе над Москвой. Объект был похож на купол с желто-красными полосами.

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