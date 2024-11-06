Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Максимовка в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Максимовка, где боевые действия проводили военнослужащие группировки войск «Восток».

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение трем бригадам противника в ДНР и Запорожской области. Украинские войска за сутки потеряли до 125 бойцов, две боевые бронированные машины, танк, американскую артиллерийскую установку Paladin и боевую машину пехоты.

Ранее заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков заявил, что в осенний период боевые действия в зоне спецоперации (СВО) на Украине будут стоять на паузе из-за дождей. Военачальник подчеркнул, что погодные условия оказывают влияние как на российских военнослужащих, так и на украинских солдат.