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18:20, 6 ноября 2024Ценности

Российский стилист предрекла популярным в 2010-х меховым жилетам возвращение в моду зимой

Российский стилист Екатерина Тихова: меховые жилеты вновь станут модными зимой
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Freepik

Российский стилист Екатерина Тихова предрекла одному популярному в 2010-х годах предмету гардероба возвращение в моду зимой. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

По словам специалистки, в грядущем сезоне актуальными вновь станут меховые жилеты, которые особенно подходят ведущим активный образ жизни девушкам. «Жилет позволяет легко двигаться и при этом спасает от холода», — отметила собеседница издания.

Эксперт посоветовала выбирать короткие или до бедер изделия без застежки, обладающие прямым кроем и не облегающие фигуру. Также уместны будут варианты на молнии, указала она.

Ранее в ноябре редакторы Vogue также назвали пять популярных в 2010-х годах предметов гардероба, которые вернулись в моду.

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