Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:23, 6 ноября 2024Силовые структуры

Следствие возбудило дело против угрожавшего россиянам водителя-мигранта

СК возбудил дело против водителя-мигранта за угрозы пассажирам в Подмосковье
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи возбудили дело против водителя автобуса, угрожавшего пассажирам в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Информационном центре Следственного комитета (СК) России.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ («Самоуправство»).

По данным следствия, инцидент произошел в Красногорске. Фигурант управлял автобусом по установленному маршруту и проигнорировал необходимость посадки пожилых граждан на остановке. На это пассажиры автобуса сделали ему замечание, а в ответ мужчина агрессивно отреагировал и стал угрожать им.

Председатель СК поручил исполняющему обязанности руководителя главного следственного управления СК по Московской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае таксист-мигрант домогался пассажирки и удерживал ее в машине.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в США

      В Санкт-Петербурге решили застроить жильем территорию с памятником архитектуры

      США уличили в желании установить господство над Европой

      Россиянам посоветовали по возможности покупать биткоины

      В России оценили последствия снятия запрета на метанол в «незамерзайке»

      Необходимость покупки новой консоли PlayStation оценили

      Валюта одной страны обвалилась на фоне избрания Трампа президентом США

      Нашедшие первого официально работающего кота в России получили 170 тысяч рублей

      В МИД России высказались о будущем сотрудничестве с Трампом

      Внешний вид 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше