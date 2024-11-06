Следствие возбудило дело против угрожавшего россиянам водителя-мигранта

СК возбудил дело против водителя-мигранта за угрозы пассажирам в Подмосковье

Следователи возбудили дело против водителя автобуса, угрожавшего пассажирам в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Информационном центре Следственного комитета (СК) России.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ («Самоуправство»).

По данным следствия, инцидент произошел в Красногорске. Фигурант управлял автобусом по установленному маршруту и проигнорировал необходимость посадки пожилых граждан на остановке. На это пассажиры автобуса сделали ему замечание, а в ответ мужчина агрессивно отреагировал и стал угрожать им.

Председатель СК поручил исполняющему обязанности руководителя главного следственного управления СК по Московской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае таксист-мигрант домогался пассажирки и удерживал ее в машине.