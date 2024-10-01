Таксист-мигрант домогался россиянки и попал на видео

В Приморском крае женщина сняла на видео домогательства таксиста-мигранта

В Приморском крае женщина сняла на видео домогательства таксиста-мигранта. Об этом сообщает Telegram-канал NBS24.

На кадрах видно, как испуганная девушка просит водителя разблокировать двери, пока он убеждает ее согласиться на интим. Затем снято, как таксист разблокировал двери, но удерживал потерпевшую за платье и требовал номер телефона. Она сказала злоумышленнику, что тот ведет себя неадекватно, и потребовала отпустить ее платье и выпустить ее из машины.

По данным канала, ЧП произошло 29 сентября. Пострадавшая рассказала, что тогда ей нужно было добраться из Владивостока в город Артем. Она заказала такси, но во время поездки водитель стал приставать к ней и делать ей непристойные предложения.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы таксист изнасиловал пассажирку.