Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:26, 2 октября 2024Силовые структуры

Удерживавший россиянку в машине таксист-мигрант попытался бежать за рубеж и был пойман

В аэропорту Новосибирска задержан таксист-мигрант, удерживавший девушку в машине
Начало событий в новости Удерживавший россиянку в машине таксист попал под следствие

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В аэропорту Новосибирска задержан таксист-мигрант, который удерживал девушку в машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

По данным следствия, злоумышленником оказался 34-летний гражданин Узбекистана Шухрат Уримов. Его поймали при попытке бежать за рубеж. В ближайшее время он будет доставлен во Владивосток для проведения следственных действий.

29 сентября пострадавшая вызвала такси для поездки из Владивостока в город Артем. Она заказала такси, но во время поездки водитель стал приставать к ней и делать ей непристойные предложения. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы»).

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в спешке покинули Угледар и сдали город российским войскам. В США рассказали, как это может отразиться на Зеленском

      Характеристики iPhone SE подтвердили

      Захарова обвинила Украину в вымещении злобы на мирном населении Донбасса

      Пыльную бурю на юге России показали со спутника

      Курс юаня к рублю вырос до максимума за год

      Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата. Его обвинили в поддержке террористов

      Китайский производитель оценил возможность сборки машин в России

      США обвинили в разрешении Израилю безнаказанно действовать в Газе

      Стоимость нефти взлетела до максимума с 3 сентября

      Россияне бросились скупать одну марку автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше