Удерживавший россиянку в машине таксист-мигрант попытался бежать за рубеж и был пойман

В аэропорту Новосибирска задержан таксист-мигрант, удерживавший девушку в машине

В аэропорту Новосибирска задержан таксист-мигрант, который удерживал девушку в машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

По данным следствия, злоумышленником оказался 34-летний гражданин Узбекистана Шухрат Уримов. Его поймали при попытке бежать за рубеж. В ближайшее время он будет доставлен во Владивосток для проведения следственных действий.

29 сентября пострадавшая вызвала такси для поездки из Владивостока в город Артем. Она заказала такси, но во время поездки водитель стал приставать к ней и делать ей непристойные предложения. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы»).