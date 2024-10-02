Удерживавший россиянку в машине таксист попал под следствие

СК возбудил дело против таксиста из Приморского края, удерживавшего девушку

В Приморском крае следователи возбудили дело в отношении таксиста, удерживавшего девушку в машине и говорившего с ней на развратные темы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. Водителя разыскивают.

Пострадавшая рассказала, что ей нужно было добраться из Владивостока в город Артем. Она заказала такси, но во время поездки водитель стал приставать к ней и делать ей непристойные предложения. Девушка сняла домогательства таксиста-мигранта на видео. На кадрах испуганная девушка просит того разблокировать двери, пока он убеждает ее согласиться на интим.