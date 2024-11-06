Спортсменка узнала о раке мозга благодаря боязни пауков

The Sun: спортсменка Эми Карр узнала о раке мозга благодаря боязни пауков

33-летняя жительница Великобритании и бывшая спортсменка по имени Эми Карр узнала, что у нее рак мозга, благодаря боязни пауков. Историю бывшей спортсменки рассказало издание The Sun.

Однажды Карр увидела в своей комнате паука и упала в обморок. Когда женщина пришла в себя, она была в окружении врачей. Медики списали приступ на арахнофобию — боязнь пауков. «Я никогда раньше ни на что так не реагировала. Я знала, что мне не нравятся пауки, но потеря сознания показалась мне слишком уж серьезной реакцией», — рассказала она.

Вскоре женщина еще дважды теряла сознание во время занятий в спортзале. После этого она решила сделать обследование, которое выявило в мозгу опухоль размером с мяч для гольфа. Женщине сделали операцию, после которой она неделю не могла ходить и говорить. Затем она заговорила на французском языке, который учила в школе, а через день после этого — на родном английском.

Карр также прошла курсы радио- и химиотерапии. «В начале меня рвало десятки раз за день. Я стала более медлительной в движениях, но более прямолинейной в общении, и теперь мне приходится тщательно обдумывать свои слова», — добавила женщина.

Ранее стала известна история жительницы Великобритании по имени Дорин Адемс, которой провели необычную операцию на мозге. Ей удалили опухоль через разрез в области брови.