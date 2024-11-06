Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:18, 6 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о жертвах удара ВСУ по Херсонской области

В Херсонской области сообщили о гибели человека от удара ВСУ по Голой Пристани
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Голая Пристань в Херсонской области погиб один человек. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, передает ТАСС.

Как уточнил представитель региональных властей, украинские военные атаковали жилой сектор города. «В Голой Пристани на улице Горького в результате обстрела жилого сектора погиб мужчина 1951 года рождения», — рассказал он.

В октябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после завершения специальной военной операции Херсонская область выставит Украине счет за нанесенный ущерб. По его словам, в него войдут причиненный херсонцам, государственным и частным предприятиям материальный и моральный ущерб, а также недополученная регионом прибыль.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США Трампа объявили новым президентом

      Цены на ядерное топливо обрушились

      В Госдуме призвали россиянок отказаться от «дутых» губ и отношений с папеньками

      Воюющего в ВСУ американца заочно приговорили в ДНР к 14 годам колонии

      В штабе Трампа удивились настолько успешным результатам выборов

      Названы способы избежать распространенной при занятиях спортом проблемы

      Спикер Палаты представителей Конгресса США объявил Трампа президентом

      Кеннеди поздравил Трампа с победой на выборах

      Стало известно о жертвах удара ВСУ по Херсонской области

      Маск отреагировал на первые данные о выборах в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше