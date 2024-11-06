Стало известно о жертвах удара ВСУ по Херсонской области

В Херсонской области сообщили о гибели человека от удара ВСУ по Голой Пристани

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Голая Пристань в Херсонской области погиб один человек. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, передает ТАСС.

Как уточнил представитель региональных властей, украинские военные атаковали жилой сектор города. «В Голой Пристани на улице Горького в результате обстрела жилого сектора погиб мужчина 1951 года рождения», — рассказал он.

В октябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после завершения специальной военной операции Херсонская область выставит Украине счет за нанесенный ущерб. По его словам, в него войдут причиненный херсонцам, государственным и частным предприятиям материальный и моральный ущерб, а также недополученная регионом прибыль.

