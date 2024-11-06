Стало известно об уничтожении второго беспилотника в Дагестане

Shot: в Каспийске средствам ПВО удалось уничтожить второй беспилотник

В городе Каспийске в Дагестане средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить второй беспилотник. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как утверждает издание, республику, как и в первый раз, пытался атаковать сверхлегкий самолет А-22 «Летучая лисица». Других подробностей об инциденте Shot не привел.

Власти Дагестана пока никак не комментировали ситуацию.

До этого очевидцы рассказали о повторной атаке беспилотника в Каспийске.

Утром 6 ноября силы ПВО сбили дрон над Каспийском. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что оперативные службы начали работу на месте произошедшего. Он рекомендовал жителям республики сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.