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10:05, 6 ноября 2024Россия

Стало известно об уничтожении второго беспилотника в Дагестане

Shot: в Каспийске средствам ПВО удалось уничтожить второй беспилотник
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

В городе Каспийске в Дагестане средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить второй беспилотник. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как утверждает издание, республику, как и в первый раз, пытался атаковать сверхлегкий самолет А-22 «Летучая лисица». Других подробностей об инциденте Shot не привел.

Власти Дагестана пока никак не комментировали ситуацию.

До этого очевидцы рассказали о повторной атаке беспилотника в Каспийске.

Утром 6 ноября силы ПВО сбили дрон над Каспийском. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что оперативные службы начали работу на месте произошедшего. Он рекомендовал жителям республики сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

ЖЗЛ
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