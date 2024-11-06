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09:40, 6 ноября 2024Россия

Очевидцы рассказали о повторной атаке беспилотника в Дагестане

Очевидцы рассказали о повторной атаке беспилотника в Каспийске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Очевидцы рассказали о повторной атаке беспилотника в городе Каспийск в Дагестане. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Власти республики пока эти данные официально не подтверждали.

Утром 6 ноября стало известно, что средства противовоздушной обороны сбили дрон над Каспийском. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Он рекомендовал жителям республики сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео с места.

Пролет уничтоженного над Каспийском в Дагестане беспилотника также попал на видео.

По предварительным данным, в результате атаки дрона никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее в Минобороны отчитались о трех сбитых беспилотнках над Курской и Орловской областями.

ЖЗЛ
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