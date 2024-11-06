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09:06, 6 ноября 2024Россия

Пролет беспилотника над Дагестаном попал на видео

Пролет уничтоженного над Каспийском беспилотника попал на видео
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Пролет уничтоженного над Каспийском в Дагестане беспилотника попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На представленном ролике видно, как устройство самолетного типа двигается над городом.

По предварительным данным, в результате атаки дрона никто из мирных граждан не пострадал.

В среду, 6 ноября, глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что беспилотник пытался атаковать город Каспийск.

Он рекомендовал жителям республики сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео с места происшествия.

Ранее Минобороны отчиталось, что ночью беспилотники пытались атаковать два региона России. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона над Курской областью, еще один — над Орловской.

ЖЗЛ
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