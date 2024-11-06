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08:56, 6 ноября 2024Россия

Беспилотник пытался атаковать Дагестан

Глава Дагестана Меликов: силы ПВО сбили беспилотник над Каспийском
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Беспилотник пытался атаковать Каспийск в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами», — написал Меликов. Он призвал жителей сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и не публиковать фото и видео, которые могут помочь врагу.

Утром в среду, 6 ноября жители Каспийска сообщали об уничтожении беспилотника. Они рассказали о двух взрывах в районе семи часов утра. О том, были ли зафиксированы разрушения и есть ли пострадавшие, данных не приводилось. Ночью 6 ноября беспилотники пытались атаковать два региона России. Средства противовоздушной обороны (ПВО) тогда сбили два дрона над Курской областью, еще один — над Орловской.

Согласно неофициальным данным, Дагестан до этого был атакован ВСУ 8 июня. Сообщалось, что один из БПЛА подбили выстрелом из автомата, он упал в районе нефтяного месторождения. ВСУ могли атаковать регион дроном «Мугин-5 Про», длина которого составляет 3,5 метра, а размах крыла — пять метров. Власти информацию об этом не подтверждали.

ЖЗЛ
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