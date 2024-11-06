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18:50, 6 ноября 2024Бывший СССР

Стояногло признал поражение на выборах в Молдавии с одной оговоркой

Стояногло признал поражение на выборах и указал на победу внутри Молдавии
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло признал поражение во втором туре президентских выборов и указал на победу на избирательных участках внутри страны. Сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.

«Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдавии, мы победили. (…) Это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва», — заявил экс-кандидат.

Стояногло прокомментировал победу президента Молдавии Майи Санду во втором туре выборов с оговорокой об итогах подсчета участков внутри страны. По его мнению, прошедшая избирательная кампания стала примером ангажированности СМИ и захвата ключевых государственных структур. Политик добавил, что власти использовали пропаганду, чтобы ввести общество в состояние искусственного замешательства.

Ранее молдавский оппозиционный блок «Победа» решил оспорить переизбрание Санду. В объединении заявили, что победа Санду была обеспечена за счет фальсификаций.

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