Суд заочно арестовал главного редактора «Новой газеты. Европа» Мартынова

В Москве заочно арестован главный редактор «Новой газеты. Европа» Мартынов

В Москве Басманный суд заочно арестовал главного редактора «Новой газеты. Европа» (признана нежелательной организацией в России) Кирилла Мартынова (признан в России иноагентом) за осуществление деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в суде заявили о том, что в отношении Мартынова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Он обвиняется по части 3 статьи 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»). Фигурант объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что экс-жена Мартынова Антонина Федорова написала на него заявление в Следственный комитет (СК) о ее похищении.