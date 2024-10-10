Экс-жена главреда «Новой газеты — Европа» написала на него заявление в СК

Экс-жена главреда Мартынова подала на него заявление в СК о ее похищении

Экс-жена главного редактора «Новой газеты — Европа» (признана нежелательной организацией в России) Кирилла Мартынова (признан иноагентом) Антонина Федорова написала на него заявление в Следственный комитет (СК) о ее похищении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, собеседник в правоохранительных органах подтвердил этот факт. Он сказал, что Антонина Федорова написала в СК заявление насчет ее похищения бывшим супругом. Подробностей не сообщается.

Ранее сообщалось, что Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии общего режима. Мартынову признали виновной в покушении на дочь. Ранее она 16 лет находилась в федеральном розыске. Ее задержали 22 марта в Ставрополе. 19 сентября суд освободил ее из-под стражи.

