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22:48, 19 сентября 2024Силовые структуры

Суд освободил из-под стражи покушавшуюся на дочь Мартынову

Суд заменил реальный срок условным Мартыновой, покушавшейся на жизнь дочери

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Первый апелляционный суд общей юрисдикции освободил из-под стражи Антонину Мартынову, осужденную за покушение на жизнь собственной дочери. Об этом сообщает ТАСС.

Женщине заменили реальный срок на восемь лет условного заключения. Приговор был пересмотрен с учетом смягчающих показаний — Мартынова после преступления пыталась реально загладить причиненный вред потерпевшей.

О задержании Мартыновой сообщалось 11 апреля. Она проходила подозреваемой по уголовному делу, возбужденному в отношении нее еще в 2007 году. Тогда ее двухлетняя дочь упала в лестничном пролете многоэтажного дома, сломала челюсть и получила травму головы.

Мартынова свою вину отрицала. Однако свидетель — 11-летний мальчик — указал, что она бросила ребенка в проем. В 2008 году женщина скрылась.

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      Марина Совина
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