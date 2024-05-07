Жену главреда «Новая газета — Европа» приговорили к девяти годам колонии

Новгородский облсуд дал 9 лет жене главреда «Новая газета — Европа» Мартыновой

Новгородский областной суд приговорил жену главного редактора издания «Новая газета — Европа» (организация признана нежелательной в России) Кирилла Мартынова (признан Минюстом иноагентом в России) Антонину Мартынову к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Мартынову признали виновной в покушении на дочь. Ранее она находилась 16 лет в федеральном розыске. Ее задержали 22 марта в Ставрополе.

Обвинение запрашивало для осужденной 10 лет колонии.

По версии следствия, в феврале 2007 года подсудимая сбросила ребенка с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате инцидента девочка сломала челюсть и получила травму головы. Мартынова настаивает, что это был несчастный случай. Показания против нее дал 11-летний свидетель, который утверждал, что подсудимая бросила ребенка. При этом сама дочь все эти годы жила с матерью.