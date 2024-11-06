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12:03, 6 ноября 2024Путешествия

Тело пропавшего в Японии туриста заметили плавающим в океане спустя недели поисков

Тело пропавшего в Японии немецкого туриста заметили плавающим в океане
Алина Черненко

Кадр: dvidshub.net

Тело немецкого туриста, пропавшего в Японии в начале октября, заметили плавающим в океане спустя несколько недель поисков. Подробностями истории поделился портал SoraNews 24.

Уточняется, что 21-летний немецкий студент Клаудио Ворм прибыл в азиатскую страну в сентябре. Сначала он осматривал достопримечательности Токио, а затем переехал в город Вакаяма. Во время путешествия молодой человек общался с матерью в соцсетях, но после 10 октября перестал выходить на связь.

Обеспокоенные судьбой сына родители обратились за помощью к другу в Японии, который 16 октября пошел в полицию префектуры Вакаяма и заявил о пропаже Ворма. Стражи правопорядка изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели немца, который шел по железнодорожной станции Вакаямаси поздно вечером 11 октября. Паспорт и телефон туриста позже нашли в общественном туалете, а чемодан с одеждой и другими личными вещами — в камере хранения на другой железнодорожной станции.

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Как пишет издание, 1 ноября местное подразделение береговой охраны получило сообщение о том, что обнаженное по пояс тело молодого человека плавает в океане примерно в 1,5 километра от береговой линии. Анализ ДНК подтвердил, что оно принадлежит Ворму. Полиция расследует причину трагедии.

В конце сентября турист пошел в поход с семьей на греческом острове Крит, потерялся и был найден бездыханным спустя два дня. Тело удалось обнаружить рядом с монастырем.

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