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13:13, 6 ноября 2024Россия

Толпа мигрантов избила россиянку ногами за сделанное в магазине замечание

В Красногорске толпа мигрантов избила россиянку за замечание о продаже алкоголя
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В Красногорске толпа мигрантов избила россиянку ногами за сделанное замечание о продаже магазином алкоголя после 23:00. Об этом сообщает портал 360.ru.

По сообщению издания, в избиении участвовала целая толпа. После случившегося у пострадавшей выявили черепно-мозговую травму, сломанные ребро и палец, а также тупую травму живота. Женщина добавила, что в полиции столкнулась с хамством.

«Полиция действий не предпринимает, участковый не может до меня дойти, зато ходит на работу и спрашивает у начальства, как мое самочувствие. Уже в травмпункте вызвали дежурного участкового, он максимально по-хамски разговаривал», — рассказала жительница Красногорска.

ГУ МВД по Московской области не комментировало ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Томске мигрант-уклонист устроил истерику в полиции и выбросил российский паспорт. На кадрах видно, как мужчина со словами «заберите эту гражданству» выбрасывет документ.

ЖЗЛ
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