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13:21, 6 ноября 2024Мир

Трамп назвал своего главного спонсора супергением

Трамп назвал Маска супергением
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Одерживающий победу кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал бизнесмена и основателя корпорации SpaceX Илона Маска супергением. С таким заявлением политик выступил перед своими сторонниками во Флориде, трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале телеканала Fox.

«Он особенный парень, он супергений. Мы должны защищать наших гениев. У нас их не так много», — сказал Трамп.

В октябре Маск сделал пожертвование в 75 миллионов долларов в созданную им компанию «суперполитических действий» America Super PAC, что сделало его главным спонсором предвыборной кампании Трампа.

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