Трамп назвал своего главного спонсора супергением

Одерживающий победу кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал бизнесмена и основателя корпорации SpaceX Илона Маска супергением. С таким заявлением политик выступил перед своими сторонниками во Флориде, трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале телеканала Fox.
«Он особенный парень, он супергений. Мы должны защищать наших гениев. У нас их не так много», — сказал Трамп.
В октябре Маск сделал пожертвование в 75 миллионов долларов в созданную им компанию «суперполитических действий» America Super PAC, что сделало его главным спонсором предвыборной кампании Трампа.