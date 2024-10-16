Маск стал главным спонсором Трампа

Американский предприниматель Илон Маск сделал пожертвование в 75 миллионов долларов в созданную им компанию «суперполитических действий» America Super PAC, что сделало его главным спонсором предвыборной кампании кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.
«Компания Маска Super PAC оплачивает операции Трампа по отмене голосования в штатах (...) в попытке повысить явку бывшего президента и республиканцев в избирательных округах, что могло бы помочь Республиканской партии получить большинство в Палате представителей. PAC также тратит средства на цифровые рекламные кампании, некоторые из которых нацелены на молодых мужчин, пытаясь привлечь их к участию в выборах, чтобы компенсировать преимущество [кандидата на пост президента от демократов Камалы] Харрис среди женщин-избирателей», — говорится в материале.
Согласно последним данным, поданным в Федеральную избирательную комиссию, Маск был единственным донором PAC, внесшим семь отдельных взносов в период с 3 июля по 5 сентября. Основная часть расходов в 68,5 миллиона долларов была направлена на поддержку Трампа.
Как отмечает издание, эти шаги являются последней демонстрацией того, как Маск, чьи компании могут похвастаться федеральными контрактами на миллиарды долларов, расширяет свою сеть политического влияния, включая потенциального будущего президента и членов Конгресса.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Маска в финансировании попытки государственного переворота в Венесуэле. По его словам, Маск инвестировал в это не менее миллиарда долларов.