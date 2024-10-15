Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:03, 15 октября 2024Мир

Президент Венесуэлы обвинил Маска в финансировании попытки госпереворота

Мадуро: Маск выделил миллиард долларов на попытку госпереворота в Венесуэле

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в том, что тот якобы выделил не менее миллиарда долларов на попытку государственного переворота в Венесуэле. С таким заявлением он выступил в программе Con Maduro +.

«Илон Маск инвестировал в государственный переворот, в фашистский мятеж, насилие против электорального процесса в Венесуэле не менее одного миллиарда долларов», — заявил венесуэльский лидер.

28 июля Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле. Оппозиция не признала итоги голосования, после чего в стране начались беспорядки.

Комментируя результаты выборов, Маск обвинил Мадуро в мошенничестве. Венесуэльский лидер раскритиковал предпринимателя в ответ и заявил, что тот является «заклятым врагом мира в Венесуэле».

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин 67 дней дрейфовал в море с телами родных. Как он выжил и что сказал, когда его спасли?

      Генсек НАТО заявил о способности нового командования изменить ход конфликта на Украине

      Генерал ВСУ призвал остановить боевые действия

      В России оценили влияние выборов в США на сотрудничество в космонавтике

      ВСУ атаковали рыбзавод в Запорожской области

      В России повысят пособие по безработице

      Российская стюардесса сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев

      Соратник Кадырова назвал возможные сроки обрушения фронта ВСУ в Курской области

      Стали известны детали законопроекта о запрете чайлдфри в России

      40-летняя звезда Comedy Woman снялась в прозрачном платье без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше