Президент Венесуэлы обвинил Маска в финансировании попытки госпереворота

Мадуро: Маск выделил миллиард долларов на попытку госпереворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в том, что тот якобы выделил не менее миллиарда долларов на попытку государственного переворота в Венесуэле. С таким заявлением он выступил в программе Con Maduro +.

«Илон Маск инвестировал в государственный переворот, в фашистский мятеж, насилие против электорального процесса в Венесуэле не менее одного миллиарда долларов», — заявил венесуэльский лидер.

28 июля Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле. Оппозиция не признала итоги голосования, после чего в стране начались беспорядки.

Комментируя результаты выборов, Маск обвинил Мадуро в мошенничестве. Венесуэльский лидер раскритиковал предпринимателя в ответ и заявил, что тот является «заклятым врагом мира в Венесуэле».