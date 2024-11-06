Предсказаны действия Байдена для помощи Украине в период «хромой утки»

Политолог Дудаков: Байден может оказать помощь Киеву в период «хромой утки»

Американский лидер Джо Байден может попытаться оказать помощь Киеву в последние два с половиной месяца, пока он находится на посту президента, считает политолог-американист Малек Дудаков. Развитие такого сценария он допустил в беседе с «Лентой.ру».

«Хотя это считается периодом "хромой утки", когда должен идти транзит власти и судьбоносных решений приниматься не должно старой администрацией, но от этих приличий они уже давным-давно отказались. Поэтому действительно есть вероятность того, что Байден протащит в Конгрессе согласование новых траншей на украинском направлении до того, как вступит в работу новая сессия Конгресса, то есть до начала января. Либо сделает какие-то радикальные дипломатические публичные жесты типа предоставления Украине дальнобойных ракет или авиабомб или, например, повышения статуса Украины в рамках программы по вступлению в НАТО и так далее, чтобы сократить пространство для маневра для следующего президента США [Дональда] Трампа», — поделился Дудаков.

Политолог добавил, что при желании Трамп может все отменить, но тогда в его адрес раздадутся вопли о том, что он — русский агент и капитулирует перед Россией.

«Другое дело, что сейчас, мне кажется, многие республиканцы в Конгрессе не захотят за такое голосовать, учитывая скептический настрой Трампа к украинскому конфликту. Они все-таки уже, думаю, ориентируются на работу с Трампом и не будут поддаваться под давление Байдена», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Выборы президента в США стартовали во вторник, 5 октября. Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270, свидетельствуют предварительные данные Fox News.

Политик уже объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. По словам Трампа, его успех — это «политическая победа, которой прежде не знала история США», а его президентский срок станет «поистине золотым веком для США».

