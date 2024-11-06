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17:05, 6 ноября 2024Силовые структуры

Трое мужчин похитили кокаин из дома российского бизнесмена и были задержаны

В Оренбурге задержали грабителей, похитивших из дома бизнесмена кокаин
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали трех грабителей, которые ворвались в дом бизнесмена в Оренбурге и похитили у него партию кокаина. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По данным канала, злоумышленники проникли на дачу предпринимателя, расположенную в пригородном поселке, в одну из ночей в середине сентября. Они разбудили хозяина дома, избили его, а затем забрали 28 граммов кокаина.

Мужчин смогли задержать на следующий день — они прятались в офисе в Оренбурге. При себе у них нашли неизрасходованные остатки запрещенного вещества.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее двое грабителей ворвались в дом предпринимателя в поселке Парголово Санкт-Петербурга и угрозами похитили у него ценности на сумму 46,9 миллиона рублей.

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