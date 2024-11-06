Цены на ядерное топливо обрушились

Фьючерсы на уран на бирже Comex подешевели на 14 % с начала 2024 года

Природный уран (закись-окись урана, U3O8) на бирже Comex подешевел на 14 процентов с начала года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Котировки на ядерное топливо обрушились до отметки в 78,2 доллара за фунт. В прошлом месяце стоимость урана колебалась от 79,7 до 83,5 доллара. Максимальные показатели фиксировались в январе-феврале — тогда фьючерсы стоили рекордные за последние 17 лет 106 долларов. Тенденцию объясняли объемом предложения урана на рынке и геополитическими рисками, возникшими после начала СВО на Украине.

Как отмечает газета «Ведомости», уран дешевеет после публикации отчета «Казатомпрома» — компания заявила о росте производства урана на девять процентов.

По словам аналитика «Финама» Николая Дудченко, снижение мировых цен является «коррекционным» после периода существенного роста. В дальнейшем стоимость сырья может упасть до 72-73 долларов за фунт. Однако в случае возможного запрета на поставку российского урана в США и усиления контроля Китая за поставками можно поддержать рост цен и довести их до отметки выше 80 долларов за фунт.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничении экспорта некоторых российских стратегических ресурсов, например, урана. Это могло бы послужить ответом на действующие ограничения на поставку в Россию некоторых товаров. Вместе с тем глава государства добавил, что «себе во вред ничего делать не нужно».