Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:42, 6 ноября 2024Бывший СССР

Украинский депутат назвал единственное условие для проведения выборов в стране

Депутат Рады Дубинский: Зеленский проведет выборы только под санкциями США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский проведет выборы в стране только под давлением американских санкций. Единственное условие для проведения голосования назвал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Надо их к этому сподвигнуть, самым простым способом — для чего являются санкции США при новой администрации», — говорится в публикации.

Депутат также назвал враньем заявления украинских властей о невозможности провести выборы. Он предложил сделать для военных особую процедуру голосования. Кроме того, по его мнению, офис Зеленского не хочет проведения выборов из-за неуверенности в победе нынешней власти.

Ранее зампредседателя Рады Александр Корниенко попросил победившего на президентских выборах США Дональда Трампа помочь украинскому парламенту переизбраться. Как он утверждает, для этого необходимо закончить конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США составили «список мести» Трампа. Чьи имена вошли туда?

      В Кремле назвали вещь важнее победы Дональда Трампа

      Анастасия Решетова рассказала о новом доме в Дубае

      Европа начнет работу над морскими носителями дронов

      Стало известно о задержании последнего беглеца из липецкой колонии

      Пенсионерка из России выиграла в лотерею миллионы рублей и устроила праздник односельчанам

      В Испании нашли крупную партию кокаина в бананах

      В российском городе коммунальщики приписали в квитанции лишних жильцов

      Цена золота опустилась ниже 2700 долларов впервые с середины октября

      Звезда «Дома-2» показала внешность после удаления филлеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше