Украинский депутат назвал единственное условие для проведения выборов в стране

Депутат Рады Дубинский: Зеленский проведет выборы только под санкциями США

Президент Украины Владимир Зеленский проведет выборы в стране только под давлением американских санкций. Единственное условие для проведения голосования назвал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Надо их к этому сподвигнуть, самым простым способом — для чего являются санкции США при новой администрации», — говорится в публикации.

Депутат также назвал враньем заявления украинских властей о невозможности провести выборы. Он предложил сделать для военных особую процедуру голосования. Кроме того, по его мнению, офис Зеленского не хочет проведения выборов из-за неуверенности в победе нынешней власти.

Ранее зампредседателя Рады Александр Корниенко попросил победившего на президентских выборах США Дональда Трампа помочь украинскому парламенту переизбраться. Как он утверждает, для этого необходимо закончить конфликт на Украине.