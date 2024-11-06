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20:51, 6 ноября 2024Силовые структуры

Украинского военного заочно осудили в России на 26,5 лет колонии

В ДНР суд приговорил украинского военного Худобу к 26,5 годам колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 26,5 годам колонии строгого режима военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Яна Худобу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Дело рассматривалось в закрытом режиме и в отсутствии подсудимого. Его признали виновным в преступлении по статье 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), а также части 3 статьи 30 и пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего на стороне ВСУ. Во время допроса иностранец признал вину, а также рассказал, что во время службы получил несколько ранений, в том числе контузию в Херсонской области во время попытки проникнуть на берег реки Днепр, который занимала Российская армия.

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