Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Армении задержали в аэропорту Москвы

В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего на стороне ВСУ

В московском аэропорту Домодедово в октябре задержали гражданина Армении Армена Баляна, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, в ноябре 2022 года мужчина прибыл на Украину через границу с Молдавией и вступил в состав подразделений территориальной обороны. До декабря 2023 года он за деньги воевал на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской области.

В августе Баляна заочно обвинили в преступлении по статье о наемничестве и объявили в розыск, а спустя несколько месяцев поймали при попытке попасть в Россию.

Во время допроса иностранец признал вину, а также дал показания. Он рассказал, что во время службы получил несколько ранений, в том числе контузию в Херсонской области во время попытки проникнуть на берег реки Днепр, который занимала Российская армия. По словам Баляна, его часть была в результате расформировала, так как там не осталось солдат.

Басманный районный суд Москвы взял мужчину под стражу.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно осужден к 14 годам наемник из США Трой Оффенбекер, воюющий в ВСУ.