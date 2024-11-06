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23:48, 6 ноября 2024Мир

В Британии сделали прогноз о ситуации в зоне СВО

Меркурис: Армия России становится сильнее и не собирается замедляться
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия с каждым днем становится все сильнее. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

Он отметил, что наступление российских военных не замедляется и, вероятно, будет ускоряться. Кроме того, эксперт также высказался о реакции президента Украины Владимира Зеленского на итоги выборов в США. По его словам, глава государства недоволен победой республиканца Дональда Трампа.

«Трудно поверить, что это не отразится на украинских солдатах на передовой и в целом на украинском обществе. Президент Джо Байден, который поддерживал Украину, уходит со сцены, а его последователь Дональд Трамп много раз давал понять, что хочет уберечь США от всяческих конфликтов», — указал Меркурис.

Ранее аналитик заявил, что Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные переговоры в связи с ухудшением положения на фронте. Он добавил, что не видит изменений в риторике Киева для изменения условий переговоров с Россией.

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