В ЕС испугались за Украину после победы Трампа

FT: в ЕС заявили, что Украина в беде после победы Трампа на выборах в США

Украину может ждать большая беда после победы на выборах президента США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом в интервью британскому изданию The Financial Times (FT) заявили чиновники и дипломаты Европейского союза (ЕС).

«Европейские дипломаты в среду выразили шок по поводу масштабов победы Трампа в ключевых штатах, отметив, что, одержав победу и в народном голосовании, и среди коллегии выборщиков, он, вероятно, еще больше обретет смелость в своей программе America first («Америка превыше всего» — прим. «Ленты.ру»)», — пишет газета.

Как поделился в интервью один из собеседников FT, он, как и многие в ЕС, напуганы перспективой президентства Трампа.

«Украина в большой беде», — отметил другой высокопоставленный источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил Трампа с победой на президентских выборах. В своем обращении он понадеялся на плодотворное сотрудничество и помощь в разрешении конфликта с Россией.