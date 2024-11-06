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07:05, 6 ноября 2024Мир

В Германии назвали Харрис худшим кандидатом в президенты за всю историю США

Ким Дотком: Харрис запомнится худшим кандидатом в президенты за всю историю США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Бизнесмен из Германии, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в соцсети X назвал Камалу Харрис кандидатом в президенты за всю историю США.

«Харрис запомнится как худший кандидат в президенты США за всю историю», — выразил мнение предприниматель. Он также считают действующего главу Белого дома Джо Байдена худшим президентом Соединенных Штатов за всю историю страны.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп начал обгонять своего оппонента-демократа Камалу Харрис в штате Пенсильвания, являющемся одним из ключевых на выборах, на 2,9 процента. Харрис лидировала в Пенсильвании с отрывом в более, чем 30 процентов голосов, так как подсчет начался с почтового голосования. После этого приступили к обработке бюллетеней на избирательных участках, где Трамп резко вырвался вперед.

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