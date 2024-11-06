Трамп начал обгонять Харрис в одном из ключевых для победы штатов

AP: Трамп начал обгонять Харрис почти на 3 процента в ключевой Пенсильвании

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп начал обгонять своего оппонента-демократа Камалу Харрис в штате Пенсильвания на 2,9 процента. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Харрис лидировала в Пенсильвании с отрывом в более, чем 30 процентов голосов, так как подсчет начался с почтового голосования. После этого приступили к обработке бюллетеней на избирательных участках, где Трамп резко вырвался вперед.

На данный момент подсчитано 55 процентов голосов, Трамп лидирует с результатом 50,9 процента, а у Харрис — 48,1 процента.

Ранее Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, опередив Харрис более чем вдвое. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.