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06:38, 6 ноября 2024Мир

Трамп начал обгонять Харрис в одном из ключевых для победы штатов

AP: Трамп начал обгонять Харрис почти на 3 процента в ключевой Пенсильвании
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп начал обгонять своего оппонента-демократа Камалу Харрис в штате Пенсильвания на 2,9 процента. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Харрис лидировала в Пенсильвании с отрывом в более, чем 30 процентов голосов, так как подсчет начался с почтового голосования. После этого приступили к обработке бюллетеней на избирательных участках, где Трамп резко вырвался вперед.

На данный момент подсчитано 55 процентов голосов, Трамп лидирует с результатом 50,9 процента, а у Харрис — 48,1 процента.

Ранее Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, опередив Харрис более чем вдвое. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.

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