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12:43, 6 ноября 2024Россия

В Кремле прокомментировали рассуждения о планах остановить СВО

Песков: эвентуальные рассуждения о планах остановить СВО неуместны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Эвентуальные рассуждения о планах остановить специальную военную операцию (СВО) на Украине неуместны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как говорят наши дипломаты, эвентуальные рассуждения здесь неуместны», — прокомментировал Песков заявления Дональда Трампа о намерении остановить конфликт на Украине.

Пресс-секретарь российского президента пояснил, что в ближайшее время Москва будет наблюдать и тщательно анализировать «конкретные слова и конкретные шаги».

«Теперь уже после победы, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в Овальный кабинет, иногда заявления приобретают другой тон», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Согласно предварительным подсчетам, Трамп лидирует с солидным преимуществом.

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