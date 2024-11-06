В Кремле прокомментировали рассуждения о планах остановить СВО

Песков: эвентуальные рассуждения о планах остановить СВО неуместны

Эвентуальные рассуждения о планах остановить специальную военную операцию (СВО) на Украине неуместны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как говорят наши дипломаты, эвентуальные рассуждения здесь неуместны», — прокомментировал Песков заявления Дональда Трампа о намерении остановить конфликт на Украине.

Пресс-секретарь российского президента пояснил, что в ближайшее время Москва будет наблюдать и тщательно анализировать «конкретные слова и конкретные шаги».

«Теперь уже после победы, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в Овальный кабинет, иногда заявления приобретают другой тон», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Согласно предварительным подсчетам, Трамп лидирует с солидным преимуществом.

