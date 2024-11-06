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12:40, 6 ноября 2024Мир

В Кремле высказались о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах

Песков: о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах неизвестно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», — сказал он.

В США завершилось голосование на президентских выборах. Согласно предварительным подсчетам, Трамп лидирует с солидным преимуществом. Уточняется, что политик получает большинство голосов как избирателей, так и выборщиков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Турецкий лидер назвал его своим другом и выразил надежду на его участие в урегулировании украинского конфликта.

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