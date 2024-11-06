В Кремле высказались о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах

Песков: о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах неизвестно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», — сказал он.

В США завершилось голосование на президентских выборах. Согласно предварительным подсчетам, Трамп лидирует с солидным преимуществом. Уточняется, что политик получает большинство голосов как избирателей, так и выборщиков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Турецкий лидер назвал его своим другом и выразил надежду на его участие в урегулировании украинского конфликта.