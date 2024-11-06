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12:16, 6 ноября 2024Мир

Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах

Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах и назвал его другом
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, назвав его своим другом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я поздравляю моего друга Дональда Трампа, который после большой борьбы победил на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки и был переизбран на пост президента США», — говорится в тексте поздравления.

Турецкий лидер пожелал, чтобы выборы были благоприятными для «дружественного и союзного» американского народа и всего мира. Эрдоган также подчеркнул, что рассчитывает на усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Трампа с победой на выборах. Он заявил о готовности работать вместе с ним во имя мира и процветания.

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