Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах и назвал его другом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, назвав его своим другом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я поздравляю моего друга Дональда Трампа, который после большой борьбы победил на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки и был переизбран на пост президента США», — говорится в тексте поздравления.

Турецкий лидер пожелал, чтобы выборы были благоприятными для «дружественного и союзного» американского народа и всего мира. Эрдоган также подчеркнул, что рассчитывает на усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Трампа с победой на выборах. Он заявил о готовности работать вместе с ним во имя мира и процветания.