Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:16, 6 ноября 2024Мир

Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на выборах

Президент Франции Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на выборах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Louise Delmotte / AP

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил выигрывающего на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах и заявил о готовности работать вместе. Об этом французский лидер заявил в соцсети Х.

«Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это на протяжении последних четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания», — написал он.

Ранее Трампа с победой поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал победу политика на выборах «историческим возвращением в Белый дом» и заявил, что это открывает новые возможности для «великого союза» между Израилем и США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп объявил о своей победе

      Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Армении задержали в аэропорту Москвы

      Захарова заметила несостыковку в словах Макрона о Трампе

      Перевозчики обвинили РЖД в проблемах с отправкой грузов

      Украинского агента отдали под суд за попытку отравить выпускников летного училища России

      Россиянка прожила всего несколько недель после ожога от тепловой пушки

      Россиянам назвали способы распознать мошенников при покупке онлайн-курсов

      Врач призвал водителей не ездить за рулем в одной позе

      Анна Седокова снялась в облегающем платье без нижнего белья

      Киргизия выступила за присоединение Палестины к ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше