Президент Франции Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил выигрывающего на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах и заявил о готовности работать вместе. Об этом французский лидер заявил в соцсети Х.

«Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это на протяжении последних четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания», — написал он.

Ранее Трампа с победой поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал победу политика на выборах «историческим возвращением в Белый дом» и заявил, что это открывает новые возможности для «великого союза» между Израилем и США.