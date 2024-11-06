В Кремле высказались о плане Трампа по завершению украинского конфликта

Песков: после победы на выборах президенты часто меняют тон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал план одержавшего победу на выборах кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить украинский конфликт, заявив, что после вступления в должность лидеры часто меняют свой тон. Его слова передает РИА Новости.

«Да, это заявление достаточно важное, но теперь уже после победы, собственно, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в Овальный кабинет — вот иногда заявления приобретают другой тон», — заявил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что Россия наблюдает за ситуацией, анализирует ее и будет «делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам».

Ранее Песков заявил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Трампа с победой на выборах.