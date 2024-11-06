В небе над российским регионом уничтожили украинские беспилотники

Губернатор Брянской области Богомаз заявил об уничтожении двух БПЛА силами ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два реактивных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над территорией Брянского района. Об этом в своем Telegram-канале 6 ноября заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате случившегося пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил глава российского региона.

Ранее стало известно, что после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Каспийск в Дагестане усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах республики. В ходе совещания по актуальным вопросам Меликов заявил, что ситуация в регионе стабильная и контролируемая.