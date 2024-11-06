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22:17, 6 ноября 2024Россия

В небе над российским регионом уничтожили украинские беспилотники

Губернатор Брянской области Богомаз заявил об уничтожении двух БПЛА силами ПВО
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два реактивных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над территорией Брянского района. Об этом в своем Telegram-канале 6 ноября заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате случившегося пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил глава российского региона.

Ранее стало известно, что после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Каспийск в Дагестане усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах республики. В ходе совещания по актуальным вопросам Меликов заявил, что ситуация в регионе стабильная и контролируемая.

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