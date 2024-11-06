В российском регионе из-за атаки ВСУ усилили безопасность на гражданских объектах

В Дагестане после атаки БПЛА усилили режим безопасности на гражданских объектах

После атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Каспийск в Дагестане усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах республики. Об этом сообщила администрация главы региона Сергея Меликова в Telegram.

В ходе совещания по актуальным вопросам Меликов заявил, что ситуация в регионе стабильная и контролируемая. «В настоящий момент атака отражена, работает оперативный штаб. Информация по намерениям, маршрутам, задачам противника в ходе этой атаки уточняется компетентными органами», — сказал он.

Глава Дагестана также подчеркнул, что при необходимости будут приняты дополнительные меры безопасности. Меликов назвал главными правилами поведения для жителей региона ответственность, самодисциплину и отсутствие паники.

Ранее сообщалось, что в результате падения беспилотника в Каспийске пострадала 16-летняя девушка. Ее доставили в больницу с осколочными ранениями.

6 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили над Каспийском беспилотник. Местные жители сообщали о двух взрывах в районе семи часов утра. Позже появилась информация об уничтожении еще одного дрона, однако власти ее не комментировали.