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10:52, 6 ноября 2024Россия

Несовершеннолетняя пострадала во время атаки беспилотника в Дагестане

В Каспийске 16-летняя девушка пострадала во время атаки беспилотника
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В городе Каспийск в Дагестане 16-летняя девушка, по предварительным данным, пострадала во время атаки беспилотника. Об этом стало известно изданию Baza в Telegram-канале.

Как узнало издание, несовершеннолетнюю с осколочными ранениями отвезли в больницу. Предположительно, юная горожанка шла по дороге недалеко от места падения одного из дронов. Как пишет Baza, в атаке на Дагестан участвовали четыре беспилотника А-22 «Летучая лисица».

Telegram-канал Shot рассказал, что в городе Каспийске средствам ПВО удалось уничтожить второй беспилотник.

Власти Дагестана эту информацию пока не комментировали.

Утром 6 ноября силы ПВО сбили дрон над Каспийском. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что оперативные службы начали работу на месте произошедшего. Он призвал граждан не поддаваться панике.

ЖЗЛ
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