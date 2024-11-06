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14:41, 6 ноября 2024Экономика

В Санкт-Петербурге решили застроить жильем территорию с памятником архитектуры

Setl Group купила под застройку Кожевенный завод Парамонова в Санкт-Петербурге
Мария Черкасова

Фото: Ольга Остроухова / Фотобанк Лори

Setl Group приобрела под застройку жильем территорию памятника промышленной архитектуры — Кожевенного завода Парамонова на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Холдинг Setl Group купил участок между Кожевенной и 26-й линиями и Масляным каналом. На территории ансамбля Кожевенного завода Парамонова находятся два объекта культурного наследия: особняк-контора и котельная. Их планируют отреставрировать и приспособить к современному использованию. Компания собирается реконструировать с сохранением фасадов еще два исторических заводских здания. После реставрационных работ на территории появятся детский сад, поликлиника, бар-ресторан и два офисно-деловых центра, сообщили в компании.

Комплекс зданий, ранее принадлежавших купцу Александру Парамонову, находится по адресу Кожевенная линия, 1-3. Участок с XVIII века был приспособлен под нужды кожевенного производства. Сохранившаяся историческая застройка относится к XIX — началу XX века.

Ранее стало известно, что в здании бывшей петербургской тюрьмы «Кресты» собрались открыть музейно-выставочный комплекс. Имущественный комплекс будет выставлен на аукцион до конца 2024 года.

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