В Польше предложили шантажировать Украину военной помощью

Вице-спикер сейма Босак призвал Польшу шантажировать Украину военной помощью

Вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак заявил, что Варшава должна шантажировать Киев военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни. Его слова приводит РИА Новости.

Он выразил мнение, что Польша должна сказать Украине о том, что если они хотят продолжать пользоваться военной помощью, в том числе пользоваться аэродромом в Ясенке, то необходимо изменить решение, которое блокирует эксгумацию польских жертв Волынской резни.

При этом Босак заявил, что допускает в этом вопросе применение шантажа. «Если мы будем такими добродушными, то никогда ничего не решим», — заключил он.

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что любой американский президент захочет переложить на Европу расходы по поддержке Украины. По мнению политика, ряд государств будет против этого.